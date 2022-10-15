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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Пардубице
Спарта - Пардубице: обзор матча 15 октября 2022
Спарта
15.10.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Пардубице
8'
А. Серенсен
26'
Я. Кухта
60'
Л. Садилек
72'
М. Минчев
74'
Т. Виснер
15'
Д. Яношек
67'
V. Sychra
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Пардубице
Желтая карточка
А. Карабец
85'
85'
Замена
E. Tischler
️️️️
М. Хлаваты
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Т. Виснер
83'
76'
Замена
К. Вацек
️️️️
Д. Яношек
ГОЛ! 5:2!
Т. Виснер
Пас отдал
М. Минчев
74'
ГОЛ! 4:2!
М. Минчев
Пас отдал
Л. Садилек
72'
67'
ГОЛ! 3:2!
V. Sychra
Замена
Я. Мейдр
️️️️
К. Данек
67'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
67'
66'
Замена
V. Sychra
️️️️
T. Zahradníček
ГОЛ! 3:1!
Л. Садилек
Пас отдал
Л. Гараслин
60'
Желтая карточка
Д. Павелка
59'
Замена
Я. Зелены
️️️️
А. Серенсен
46'
37'
Желтая карточка
М. Хлаваты
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Гараслин
26'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Янкто
24'
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Яношек
Пас отдал
T. Zahradníček
ГОЛ! 1:0!
А. Серенсен
Пас отдал
К. Хойер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Пардубице
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
4-4-1-1
32
Коварж
5
Хойер
28
Виснер
3
Витик
4
Серенсен
21
Янкто
9
Данек
18
Садилек
8
Павелка
17
Гараслин
7
Кухта
3-2-5
35
Маркович
4
Члумецки
20
Хелешич
27
Влчек
6
39
Яношек
31
Костка
2
Гранац
19
Хлаваты
9
23
9
Данек
19
Мейдр
19
Мейдр
9
Данек
4
Серенсен
30
Зелены
30
Зелены
4
Серенсен
17
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
17
Гараслин
21
Янкто
9
Карабец
9
Карабец
21
Янкто
28
Виснер
8
Фортельный
8
Фортельный
28
Виснер
39
Яношек
7
Вацек
7
Вацек
39
Яношек
19
Хлаваты
14
14
19
Хлаваты
23
28
28
23
Остались в запасе
Спарта
Пардубице
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Спарта - Пардубице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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