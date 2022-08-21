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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Пардубице
Славия - Пардубице: обзор матча 21 августа 2022
Славия
21.08.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
7 : 0
Завершен
Пардубице
31'
Д. Дудера
40'
С. Тецл
49'
С. Тецл
58'
С. Тецл
77'
О. Лингр
79'
М. Усор
89'
М. Усор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Пардубице
ГОЛ! 7:0!
М. Усор
89'
Желтая карточка
М. Усор
84'
ГОЛ! 6:0!
М. Усор
Пас отдал
М. Юрасек
79'
ГОЛ! 5:0!
О. Лингр
Пас отдал
Д. Дудера
77'
Замена
О. Кричфалуши
️️️️
С. Тецл
75'
69'
Желтая карточка
M. Červenka
66'
Желтая карточка
Д. Яношек
Замена
Д. Фила
️️️️
Т. Голеш
66'
Замена
О. Лингр
️️️️
И. Траоре
61'
Замена
М. Усор
️️️️
Л. Масопуст
61'
Замена
M. Icha
️️️️
П. Шевчик
61'
60'
Замена
M. Červenka
️️️️
P. Cerny
ГОЛ! 4:0!
С. Тецл
Пас отдал
А. Усу
58'
ГОЛ! 3:0!
С. Тецл
Пас отдал
Л. Масопуст
49'
44'
Желтая карточка
К. Вацек
44'
Вторая желтая
Р. Гранац
ГОЛ! 2:0!
С. Тецл
Пас отдал
Л. Масопуст
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дудера
Пас отдал
Д. Юрасек
31'
20'
Желтая карточка
Р. Гранац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
0
O. Chveja
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
3-5-2
30
Мандоус
4
Усу
33
Качараба
3
Голеш
23
Дудера
39
Юрасек
12
Траоре
23
Шевчик
8
Масопуст
31
Юрасек
11
Тецл
1-4-5
20
Хелешич
24
Солил
39
Яношек
24
7
Вацек
9
1
31
Костка
2
Гранац
25
12
Траоре
32
Лингр
32
Лингр
12
Траоре
23
Шевчик
6
6
23
Шевчик
11
Тецл
80
Кричфалуши
80
Кричфалуши
11
Тецл
3
Голеш
11
Фила
11
Фила
3
Голеш
8
Масопуст
8
Усор
8
Усор
8
Масопуст
9
30
30
9
Остались в запасе
Славия
Пардубице
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
4
Христ Тьехи
ОП
14
Якуб Громада
ОП
26
Иван Шранц
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Jan Halasz
ЦЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
4
Христ Тьехи
ОП
14
Якуб Громада
ОП
26
Иван Шранц
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Славия - Пардубице
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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