Люцерн - Базель

|18 тур
|28 января, суббота
|22:30
|Базель
|2:3
|Люцерн
|3 тур
|9 ноября, среда
|22:30
|Люцерн
|0:2
|Базель
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:30
|Базель
|3:0
|Люцерн
|19 тур
|30 января, воскресенье
|18:30
|Люцерн
|0:3
|Базель
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|18:30
|Люцерн
|1:3
|Базель
|9 тур
|3 октября, воскресенье
|17:30
|Базель
|1:1
|Люцерн
|28 тур
|10 апреля, суббота
|21:30
|Люцерн
|3:4
|Базель
|25 тур
|13 марта, суббота
|22:30
|Базель
|4:1
|Люцерн
|14 тур
|23 декабря, среда
|20:15
|Люцерн
|1:2
|Базель
|3 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:2
|Люцерн
|36 тур
|3 августа, понедельник
|21:30
|Базель
|0:0
|Люцерн
|24 тур
|21 июня, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:1
|Базель
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:1
|Базель
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|34 тур
|15 мая, среда
|21:00
|Базель
|3:2
|Люцерн
|26 тур
|30 марта, суббота
|21:00
|Люцерн
|0:1
|Базель
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Базель
|8 тур
|26 сентября, среда
|21:00
|Базель
|2:1
|Люцерн
|36 тур
|19 мая, суббота
|20:00
|Базель
|2:2
|Люцерн
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:0
|Базель
|16 тур
|25 ноября, суббота
|21:00
|Люцерн
|1:4
|Базель
|2 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Базель
|3:1
|Люцерн
|30 тур
|28 апреля, пятница
|20:45
|Люцерн
|1:2
|Базель
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:45
|Базель
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|15 октября, суббота
|21:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|2:3
|Базель
|34 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Люцерн
|4:0
|Базель
|19 тур
|7 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:45
|Базель
|3:0
|Люцерн
|4 тур
|8 августа, суббота
|21:00
|Люцерн
|1:3
|Базель
|29 тур
|26 апреля, воскресенье
|14:45
|Базель
|1:2
|Люцерн
|25 тур
|21 марта, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:4
|Базель
|18 тур
|6 декабря, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:3
|Базель
|2 тур
|27 июля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Люцерн
|33 тур
|7 мая, среда
|22:30
|Базель
|3:1
|Люцерн
|27 тур
|30 марта, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:2
|Базель
|18 тур
|14 декабря, суббота
|22:45
|Базель
|1:1
|Люцерн
|6 тур
|24 августа, суббота
|21:45
|Люцерн
|1:1
|Базель
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:45
|Базель
|0:3
|Люцерн
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|15:45
|Люцерн
|0:4
|Базель
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:0
|Базель
|2 тур
|21 июля, суббота
|21:45
|Базель
|2:2
|Люцерн
|28 тур
|7 апреля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Базель
|23 тур
|4 марта, воскресенье
|19:00
|Базель
|3:1
|Люцерн
|17 тур
|3 декабря, суббота
|20:45
|Базель
|1:0
|Люцерн
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:45
|Люцерн
|3:1
|Базель
|36 тур
|25 мая, среда
|22:15
|Базель
|3:0
|Люцерн
|22 тур
|27 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:1
|Базель
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Базель
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:45
|Базель
|1:4
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23