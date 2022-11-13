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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Винтертур
Лугано - Винтертур: обзор матча 13 ноября 2022
Лугано
13.11.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Винтертур
7'
Ж. Целар
15'
Ж. Целар
89'
М. Амура
20'
М. Ди Джусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Винтертур
Желтая карточка
М. Амура
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Амура
Пас отдал
Р. Штеффен
89'
Замена
М. Амура
️️️️
М. Боттани
88'
83'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
E. Abedini
83'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
S. Diaby
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
77'
75'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Н. Буркарт
Замена
М. Боттани
️️️️
М. Хайле-Селасси
67'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
67'
59'
Желтая карточка
С. Рамизи
57'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Т. Корбас
Желтая карточка
М. Валенсуэла
50'
46'
Замена
N. Manzambi
️️️️
Р. Буэсс
Желтая карточка
А. Аригони
33'
20'
ГОЛ! 2:1!
М. Ди Джусто
Пас отдал
Р. Буэсс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Целар
Пас отдал
Р. Штеффен
15'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Валенсуэла
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Винтертур
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
5
Дапрела
17
Маи
34
Аригони
20
Думбия
14
Саббатини
25
Бизлими
7
Хайле-Селасси
11
Штеффен
9
Целар
2-1-2-2-3
1
Пукай
17
Гантенбайн
18
14
Корбас
77
16
11
Ди Джусто
8
Рамизи
9
Буэсс
99
Буркарт
25
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
10
Боттани
7
Хайле-Селасси
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
Боттани
9
Амура
9
Амура
Боттани
77
71
Криэциу
71
Криэциу
77
14
Корбас
8
Сейлер
8
Сейлер
14
Корбас
18
33
Шаттин
33
Шаттин
18
9
Буэсс
7
7
9
Буэсс
99
Буркарт
22
Камбери
22
Камбери
99
Буркарт
Остались в запасе
Лугано
Винтертур
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Остались в запасе
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лугано - Винтертур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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