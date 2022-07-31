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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Лугано
Винтертур - Лугано: обзор матча 31 июля 2022
Винтертур
31.07.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Лугано
12'
Р. Буэсс
20'
Ж. Целар
22'
М. Хайле-Селасси
31'
М. Боттани
90+1'
Ж. Целар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Лугано
Желтая карточка
Ф. Родригес
90'
+5
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ж. Целар
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
89'
87'
Замена
А. Дюррер
️️️️
А. Аригони
Замена
C. Chiappetta
️️️️
С. Рамизи
81'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
46'
31'
ГОЛ! 1:3!
М. Боттани
Пас отдал
Х. Маю
27'
Желтая карточка
А. Аригони
22'
ГОЛ! 1:2!
М. Хайле-Селасси
Пас отдал
М. Боттани
20'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Боттани
ГОЛ! 1:0!
Р. Буэсс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
77
Eris Abedini
ЦП
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
3-3-4
1
Пукай
15
Гонсалвеш
23
18
14
Корбас
16
44
Родригес
9
Буэсс
11
Ди Джусто
8
Рамизи
25
4-1-2-3
1
Сайпи
17
Маи
3
Циглер
16
Валенсуэла
34
Аригони
20
Думбия
14
Маю
14
Саббатини
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
9
Целар
16
77
77
16
8
Рамизи
20
20
8
Рамизи
34
Аригони
22
Дюррер
22
Дюррер
34
Аригони
Остались в запасе
Винтертур
Лугано
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
10
Самуэль Балле
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Винтертур - Лугано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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