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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Монца
Торино - Монца: обзор матча 07 мая 2023
Торино
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Монца
46'
А. Санабрия
86'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Монца
Желтая карточка
С. Риччи
90'
+4
Желтая карточка
Я. Карамо
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
Пас отдал
А. Петанья
Замена
Б. Байейе
️️️️
В. Лазаро
82'
Замена
М. Адопо
️️️️
А. Санабрия
82'
78'
Замена
С. Сенси
️️️️
Л. Калдирола
Замена
К. Линетти
️️️️
И. Илич
76'
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Влашич
76'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Миранчук
75'
58'
Замена
Д. Капрари
️️️️
С. Биринделли
57'
Замена
А. Петанья
️️️️
М. Валоти
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
Н. Влашич
46'
46'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Х. Мачин
44'
Желтая карточка
К. Аугусто
6'
Замена
Марлон
️️️️
П. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
26
Джиджи
4
Буонджорно
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
59
Миранчук
19
Санабрия
3-2-2-2-1
20
Ди Грегорио
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
30
Аугусто
16
Мачин
10
Валоти
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
19
Лазаро
2
Байейе
2
Байейе
19
Лазаро
20
Илич
17
Линетти
17
Линетти
20
Илич
19
Санабрия
8
Адопо
8
Адопо
19
Санабрия
59
Миранчук
14
Карамо
14
Карамо
59
Миранчук
45
Влашич
19
Сек
19
Сек
45
Влашич
4
Мари
4
Марлон
4
Марлон
4
Мари
16
Мачин
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Мачин
5
Калдирола
8
Сенси
8
Сенси
5
Калдирола
19
Биринделли
10
Капрари
10
Капрари
19
Биринделли
10
Валоти
37
Петанья
37
Петанья
10
Валоти
Остались в запасе
Торино
Монца
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Торино - Монца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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