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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 21 января 2023
Фиорентина
21.01.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Торино
33'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Торино
88'
Желтая карточка
А. Санабрия
Замена
А. Бьянко
️️️️
Д. Бонавентура
87'
81'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Сек
72'
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
Замена
А. Барак
️️️️
А. Дункан
69'
69'
Замена
К. Линетти
️️️️
М. Адопо
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Р. Сапонара
55'
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Амрабат
54'
Желтая карточка
А. Дункан
50'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
46'
45'
Желтая карточка
С. Риччи
Желтая карточка
Р. Сапонара
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
М. Войвода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
32
Дункан
7
Бонавентура
4
Амрабат
17
Сапонара
93
Иконе
8
Куаме
3-2-2-3
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Буонджорно
26
Джиджи
23
Войвода
15
Родригес
8
Адопо
21
Риччи
19
Сек
45
Влашич
59
Миранчук
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
7
Бонавентура
42
Бьянко
42
Бьянко
7
Бонавентура
32
Дункан
72
Барак
72
Барак
32
Дункан
17
Сапонара
31
Гонсалес
31
Гонсалес
17
Сапонара
4
Амрабат
9
Йович
9
Йович
4
Амрабат
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
8
Адопо
17
Линетти
17
Линетти
8
Адопо
19
Сек
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Сек
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
31
Микеле Черофолини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
5
Димо Крастев
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
5
Димо Крастев
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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