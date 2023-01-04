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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Монца
Фиорентина - Монца: обзор матча 04 января 2023
Фиорентина
04.01.2023, среда, 20:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Монца
19'
А. Кабрал
61'
К. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Монца
90'
+3
Желтая карточка
А. Петанья
88'
Желтая карточка
Х. Мачин
86'
Желтая карточка
С. Биринделли
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Дункан
86'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
86'
83'
Замена
С. Виньято
️️️️
П. Чиурриа
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
79'
67'
Замена
П. Мари
️️️️
Л. Калдирола
Замена
С. Амрабат
️️️️
А. Бьянко
64'
Замена
️️️️
Р. Сапонара
64'
62'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Ф. Раноккья
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Аугусто
Пас отдал
П. Чиурриа
Желтая карточка
Игор
57'
46'
Замена
С. Биринделли
️️️️
Д. Капрари
46'
Замена
А. Петанья
️️️️
А. Колпани
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Л. Мартинес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Лоренцо Аматуччи
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-3-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
17
Додо
42
Бьянко
32
Дункан
72
Барак
17
Сапонара
93
Иконе
19
Кабрал
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
5
Калдирола
4
Марлон
4
Иццо
30
Аугусто
10
Раноккья
28
Колпани
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
32
Дункан
8
Кастровилли
8
Кастровилли
32
Дункан
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
42
Бьянко
4
Амрабат
4
Амрабат
42
Бьянко
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
5
Калдирола
4
Мари
4
Мари
5
Калдирола
10
Капрари
19
Биринделли
19
Биринделли
10
Капрари
10
Раноккья
16
Мачин
16
Мачин
10
Раноккья
26
Чиурриа
19
Виньято
19
Виньято
26
Чиурриа
28
Колпани
37
Петанья
37
Петанья
28
Колпани
Остались в запасе
Фиорентина
Монца
50
Томмазо Мартинелли
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Лоренцо Аматуччи
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Лоренцо Аматуччи
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - Монца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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