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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 12 мая 2023
КАМАЗ
12.05.2023, пятница, 18:00
Россия. Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
49'
Е. Осипов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Шинник
Желтая карточка
А. Гаглоев
90'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Гаглоев
90'
Замена
В. Свежов
️️️️
Д. Шамкин
89'
83'
Желтая карточка
Е. Осипов
83'
Замена
А. Семейкин
️️️️
А. Терехов
80'
Замена
Д. Петрунин
️️️️
А. Савинов
76'
Желтая карточка
А. Савинов
Замена
Д. Таликин
️️️️
Б. Рейхмен
66'
Замена
В. Пальцев
️️️️
А. Абрамов
66'
55'
Замена
А. Хитяев
️️️️
А. Семенов
55'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Осипов
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
3-5-1-1
71
Мамин
93
Герасимов
20
Полюткин
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
56
Рейхмен
11
Гаглоев
96
Мохаммад
8
Шамкин
55
Щербатюк
3-1-3-3
95
Вамбольт
17
Покидышев
19
Осипов
28
Семенов
92
Емельянов
32
Соколов
15
Самойлов
5
Зинков
32
Кулишев
10
Савинов
7
Чуканов
4
Абрамов
17
Пальцев
17
Пальцев
4
Абрамов
56
Рейхмен
97
Таликин
97
Таликин
56
Рейхмен
8
Шамкин
6
Свежов
6
Свежов
8
Шамкин
11
Гаглоев
11
Бабаев
11
Бабаев
11
Гаглоев
28
Семенов
29
Хитяев
29
Хитяев
28
Семенов
Терехов
28
Семейкин
28
Семейкин
Терехов
10
Савинов
3
Петрунин
3
Петрунин
10
Савинов
7
Чуканов
11
Терехов
11
Терехов
7
Чуканов
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
47
Михаил Филиппов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
КАМАЗ
Где смотреть матч:
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