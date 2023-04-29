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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Шинник
Велес - Шинник: обзор матча 29 апреля 2023
Велес
29.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
90+3'
Д. Дибиргаджиев
54'
Д. Михайленко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Шинник
ГОЛ! 1:1!
Д. Дибиргаджиев
90'
+3
89'
Замена
А. Терехов
️️️️
Д. Самойлов
89'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Кулишев
80'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
В. Зинков
80'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Соколов
Замена
И. Котельников
️️️️
В. Кабахидзе
76'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
73'
Замена
М. Бокоев
️️️️
Е. Макеев
73'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Е. Песиков
62'
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Бацуев
62'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Михайленко
Замена
А. Самылин
️️️️
О. Смирнов
46'
46'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Э. Низамутдинов
37'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
17
Иван Котельников
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Антон Терехов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Косаревский
13
Почивалин
40
Безчаснюк
2
Михайленко
34
Макеев
95
Бацуев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
9
Песиков
77
Смирнов
9
Дибиргаджиев
3-1-3-2-1
95
Вамбольт
17
Покидышев
19
Осипов
28
Семенов
92
Емельянов
32
Соколов
15
Самойлов
5
Зинков
32
Кулишев
10
Савинов
81
Низамутдинов
9
Песиков
18
Кертанов
18
Кертанов
9
Песиков
77
Смирнов
97
Самылин
97
Самылин
77
Смирнов
95
Бацуев
7
Логуа
7
Логуа
95
Бацуев
34
Макеев
19
Бокоев
19
Бокоев
34
Макеев
18
Кабахидзе
17
Котельников
17
Котельников
18
Кабахидзе
81
Низамутдинов
36
Грузнов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
5
Зинков
52
Леонтьев
52
Леонтьев
5
Зинков
32
Соколов
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Соколов
32
Кулишев
72
Батютин
72
Батютин
32
Кулишев
15
Самойлов
11
Терехов
11
Терехов
15
Самойлов
Остались в запасе
Велес
Шинник
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Велес - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Резервный судья:
Владислав Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Авангард
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