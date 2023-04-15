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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Велес
КАМАЗ - Велес: обзор матча 15 апреля 2023
КАМАЗ
15.04.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Велес
27'
О. Смирнов
45+4'
Д. Дибиргаджиев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Велес
Желтая карточка
Н. Толстопятов
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Кертанов
87'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
87'
Замена
Х. Бадоев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Желтая карточка
В. Бабаев
82'
78'
Замена
И. Логуа
️️️️
О. Смирнов
78'
Замена
И. Котельников
️️️️
Е. Песиков
Замена
С. Серченков
️️️️
Ю. Кириллов
78'
Замена
А. Щербатюк
️️️️
К. Гираев
63'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Арустамян
63'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Р. Аюкин
62'
46'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Г. Саркисян
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Дибиргаджиев
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
В. Пальцев
44'
40'
Желтая карточка
Д. Михайленко
27'
ГОЛ! 0:1!
О. Смирнов
15'
Желтая карточка
Г. Саркисян
15'
Желтая карточка
Е. Песиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Иван Котельников
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
4-4-1-1
71
Мамин
17
Пальцев
93
Герасимов
65
Толстопятов
4
Абрамов
7
Аюкин
42
Кириллов
70
Арустамян
6
Свежов
8
Шамкин
9
Гираев
4-1-1-2-2
13
Косаревский
40
Безчаснюк
19
Бокоев
2
Михайленко
13
Почивалин
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
77
Смирнов
9
Песиков
9
Дибиргаджиев
99
Саркисян
70
Арустамян
96
Мохаммад
96
Мохаммад
70
Арустамян
17
Пальцев
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
17
Пальцев
7
Аюкин
11
Бабаев
11
Бабаев
7
Аюкин
42
Кириллов
8
Серченков
8
Серченков
42
Кириллов
9
Гираев
55
Щербатюк
55
Щербатюк
9
Гираев
9
Песиков
17
Котельников
17
Котельников
9
Песиков
9
Дибиргаджиев
79
Бадоев
79
Бадоев
9
Дибиргаджиев
77
Смирнов
7
Логуа
7
Логуа
77
Смирнов
99
Саркисян
18
Кертанов
18
Кертанов
99
Саркисян
Остались в запасе
КАМАЗ
Велес
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Руслан Мамишов
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
96
Алексей Кузнецов
ВР
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
70
Руслан Мамишов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча КАМАЗ - Велес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
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