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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - КАМАЗ
Акрон - КАМАЗ: обзор матча 11 марта 2023
Акрон
11.03.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
КАМАЗ
14'
В. Азаров
84'
А. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - КАМАЗ
ГОЛ! 2:0!
А. Понсе
84'
81'
Желтая карточка
З. Тарасенко
66'
Желтая карточка
Д. Шамкин
62'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
В. Бабаев
62'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
Б. Рейхмен
62'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Арустамян
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Эльдарушев
61'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Р. Апеков
61'
Желтая карточка
А. Эльдарушев
51'
Замена
А. Килин
️️️️
К. Савичев
46'
39'
Замена
А. Герасимов
️️️️
С. Серченков
33'
Желтая карточка
Н. Толстопятов
27'
Вторая желтая
А. Абрамов
26'
Желтая карточка
А. Абрамов
ГОЛ! 1:0!
В. Азаров
14'
6'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Желтая карточка
К. Савичев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
3-1-2-2-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
4
Савичев
6
Макаров
20
Полубояринов
7
Песегов
11
Апеков
99
Палиенко
99
Азаров
11
Эльдарушев
3-5-2
71
Мамин
4
Абрамов
17
Пальцев
65
Толстопятов
70
Арустамян
7
Аюкин
56
Рейхмен
96
Мохаммад
6
Свежов
8
Серченков
11
Бабаев
11
Апеков
14
Салтыков
14
Салтыков
11
Апеков
4
Савичев
18
Килин
18
Килин
4
Савичев
11
Эльдарушев
9
Понсе
9
Понсе
11
Эльдарушев
8
Серченков
93
Герасимов
93
Герасимов
8
Серченков
70
Арустамян
42
Кириллов
42
Кириллов
70
Арустамян
56
Рейхмен
8
Тарасенко
8
Тарасенко
56
Рейхмен
11
Бабаев
8
Шамкин
8
Шамкин
11
Бабаев
Остались в запасе
Акрон
КАМАЗ
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Акрон - КАМАЗ
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
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