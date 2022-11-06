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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Велес
Акрон - Велес: обзор матча 06 ноября 2022
Акрон
06.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Велес
2'
В. Марухин
24'
М. Палиенко
86'
В. Азаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Велес
89'
Замена
М. Денилханов
️️️️
Д. Прищепа
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Е. Песегов
88'
ГОЛ! 3:0!
В. Азаров
86'
84'
Замена
А. Бацуев
️️️️
П. Баранов
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Марухин
70'
Желтая карточка
П. Шакуро
40'
Желтая карточка
С. Макаров
26'
ГОЛ! 2:0!
М. Палиенко
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Марухин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
90
Шакуро
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
99
Палиенко
12
Марухин
9
Гираев
3-2-2-1-1
96
Кузнецов
7
Логуа
19
Бокоев
4
Самуэль
34
Макеев
35
Прищепа
18
Кабахидзе
4
Баранов
18
Кертанов
10
Ежков
7
Песегов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Песегов
12
Марухин
99
Азаров
99
Азаров
12
Марухин
35
Прищепа
22
Денилханов
22
Денилханов
35
Прищепа
4
Баранов
95
Бацуев
95
Бацуев
4
Баранов
Остались в запасе
Акрон
Велес
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Акрон - Велес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Владислав Рыбаков (Ульяновск)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
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