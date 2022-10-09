Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Велес
Шинник - Велес: обзор матча 09 октября 2022
Шинник
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Велес
20'
А. Гонгапшев
69'
В. Зинков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Велес
Замена
Е. Стешин
️️️️
А. Кулишев
82'
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Гонгапшев
81'
73'
Замена
Д. Мотовичев
️️️️
К. Кертанов
ГОЛ! 2:0!
В. Зинков
69'
Замена
П. Кузнецов
️️️️
И. Соколов
69'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Э. Низамутдинов
61'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Р. Емельянов
60'
59'
Замена
Д. Ежков
️️️️
А. Бацуев
46'
Замена
И. Логуа
️️️️
М. Денилханов
46'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Г. Саркисян
ГОЛ! 1:0!
А. Гонгапшев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Шинник
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-1-2-2-2
47
Филиппов
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
92
Емельянов
5
Зинков
32
Соколов
10
Савинов
32
Кулишев
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
3-3-2-1-1
96
Кузнецов
4
Самуэль
79
Бадоев
2
Михайленко
34
Макеев
95
Бацуев
22
Денилханов
18
Кабахидзе
4
Баранов
18
Кертанов
99
Саркисян
32
Кулишев
76
Стешин
76
Стешин
32
Кулишев
10
Гонгапшев
17
Канаев
17
Канаев
10
Гонгапшев
32
Соколов
78
Кузнецов
78
Кузнецов
32
Соколов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
92
Емельянов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
92
Емельянов
99
Саркисян
24
Кахидзе
24
Кахидзе
99
Саркисян
22
Денилханов
7
Логуа
7
Логуа
22
Денилханов
95
Бацуев
10
Ежков
10
Ежков
95
Бацуев
18
Кертанов
93
Мотовичев
93
Мотовичев
18
Кертанов
Остались в запасе
Шинник
Велес
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Вадим Евсеев
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Шинник - Велес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Велес
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+