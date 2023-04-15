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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 15 апреля 2023
Кельн
15.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
51'
Д. Любичич
17'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Майнц
Желтая карточка
Я. Тильманн
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кор
90'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
Желтая карточка
Т. Хюберс
86'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
85'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
85'
75'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
74'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
74'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
К. Шиндлер
64'
63'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Сташ
ГОЛ! 1:1!
Д. Любичич
Пас отдал
Й. Хектор
51'
34'
Желтая карточка
Л. Ажорк
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
С. Видмер
Желтая карточка
Ф. Кайнц
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-4-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
5
Мартель
21
Любичич
19
Шиндлер
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
3-3-2-2
27
Центнер
6
Фернандес
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
30
Видмер
18
Сташ
19
Каси
18
Баррейро
31
Кор
19
Ажорк
9
Онисиво
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
19
Шиндлер
29
Тильманн
29
Тильманн
19
Шиндлер
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Сташ
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Сташ
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
Остались в запасе
Кельн
Майнц
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Кельн - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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