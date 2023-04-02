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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 02 апреля 2023
Вердер
02.04.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
76'
А. Пипер
50'
А. Крамарич
52'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Хоффенхайм
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
89'
89'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Замена
Э. Динкчи
️️️️
Э. Юнг
89'
82'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
81'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
Анхелиньо
81'
Замена
А. Штиллер
️️️️
Т. Делэни
ГОЛ! 1:2!
А. Пипер
Пас отдал
М. Вайзер
76'
76'
Замена
О. Кабак
️️️️
К. Акпогума
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Гросс
75'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
75'
67'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
К. Баумгартнер
67'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Ф. Бекер
63'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Замена
Й. Стаге
️️️️
Н. Шмидт
60'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
60'
57'
Желтая карточка
И. Бебу
Желтая карточка
Н. Шмидт
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Баумгартнер
Пас отдал
П. Кадержабек
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Анхелиньо
Желтая карточка
Р. Шмид
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Томас Делэни
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
32
Фридль
13
Велькович
4
Штарк
36
Гросс
8
Вайзер
31
Шмидт
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
3-2-2-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
25
Брукс
25
Акпогума
3
Кадержабек
17
Анхелиньо
18
Гайгер
22
Бекер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
31
Шмидт
6
Стаге
6
Стаге
31
Шмидт
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
5
Юнг
18
Динкчи
18
Динкчи
5
Юнг
36
Гросс
26
Филипп
26
Филипп
36
Гросс
25
Акпогума
5
Кабак
5
Кабак
25
Акпогума
17
Анхелиньо
34
Н'Соки
34
Н'Соки
17
Анхелиньо
Делэни
6
Штиллер
6
Штиллер
Делэни
22
Бекер
27
Делэни
27
Делэни
22
Бекер
14
Баумгартнер
11
Аслани
11
Аслани
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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