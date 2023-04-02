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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 02 апреля 2023
Кельн
02.04.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Боруссия М
Желтая карточка
Ш. Тиггес
90'
+3
90'
+1
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Й. Хофманн
82'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
81'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
78'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Майна
78'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
73'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
61'
Замена
Д. Любичич
️️️️
К. Шиндлер
60'
59'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
35'
Желтая карточка
Д. Скалли
Желтая карточка
Б. Шмитц
33'
21'
Желтая карточка
К. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
3-4-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
6
Скири
5
Мартель
19
Шиндлер
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
4-1-2-2-1
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
5
Бенсебаини
23
Крамер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
19
Шиндлер
21
Любичич
21
Любичич
19
Шиндлер
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Майна
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
7
Хофманн
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
7
Хофманн
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Кельн - Боруссия М
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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