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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Унион
РБ Лейпциг - Унион: обзор матча 11 февраля 2023
РБ Лейпциг
11.02.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Унион
24'
Б. Хенрикс
61'
Я. Хаберер
72'
Р. Кнохе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Унион
90'
+6
Желтая карточка
Д. Лейте
90'
+1
Желтая карточка
Джордан
Желтая карточка
Ю. Поульсен
88'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
88'
86'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Лайдуни
Желтая карточка
Т. Вернер
81'
81'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Н. Гисельман
80'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
М. Симакан
74'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Силва
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Кнохе
Желтая карточка
К. Шлагер
69'
65'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
62'
62'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
62'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
61'
ГОЛ! 1:1!
Я. Хаберер
Желтая карточка
М. Хальстенберг
60'
57'
Желтая карточка
Р. Кнохе
ГОЛ! 1:0!
Б. Хенрикс
Пас отдал
А. Силва
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Бласвих
3
Симакан
16
Клостерманн
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
39
Хенрикс
27
Лаймер
21
Шлагер
8
Собослаи
19
Силва
11
Вернер
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
17
Гисельман
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
19
Силва
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Силва
3
Симакан
15
Поульсен
15
Поульсен
3
Симакан
19
Хаберер
21
Руссийон
21
Руссийон
19
Хаберер
93
Лайдуни
2
Торсбю
2
Торсбю
93
Лайдуни
17
Гисельман
30
Зегуйн
30
Зегуйн
17
Гисельман
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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