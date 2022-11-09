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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 09 ноября 2022
Шальке-04
09.11.2022, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
10'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Майнц
Замена
М. Айдын
️️️️
С. Брюннер
89'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
84'
75'
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
74'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
М. Ингвартсен
Замена
Д. Латца
️️️️
К. Караман
72'
Желтая карточка
К. Караман
69'
67'
Желтая карточка
Э. Фернандес
59'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Мартин
Желтая карточка
М. Йошида
57'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Ф. Мойе
46'
46'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Л. Джэ Сон
32'
Замена
Ш. Белл
️️️️
А. Хак
Желтая карточка
Ф. Мойе
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Теродде
Пас отдал
А. Крал
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
24
Сиди Сане
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Шволов
27
Брюннер
4
Йошида
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
91
Мойе
7
Мор
9
Теродде
19
Караман
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
21
Да Коста
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
7
Ингвартсен
27
Брюннер
8
Айдын
8
Айдын
27
Брюннер
19
Караман
46
Латца
46
Латца
19
Караман
91
Мойе
24
Дрекслер
24
Дрекслер
91
Мойе
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
42
Хак
16
Белл
16
Белл
42
Хак
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
7
Ингвартсен
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Ингвартсен
24
Мартин
10
Фульини
10
Фульини
24
Мартин
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Буркардт
7
Джэ Сон
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
32
Justin Heekeren
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
24
Сиди Сане
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
24
Сиди Сане
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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