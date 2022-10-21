Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 21 октября 2022
Майнц
21.10.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Кельн
11'
М. Ингвартсен (П)
35'
Д. Кор
40'
А. Сташ
73'
А. Мартин
83'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Кельн
ГОЛ! 5:0!
К. Онисиво
Пас отдал
Ж. Буркардт
83'
80'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
80'
Замена
К. Педерсен
️️️️
Й. Хектор
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Сташ
77'
ГОЛ! 4:0!
А. Мартин
73'
72'
Желтая карточка
Э. Мартель
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
69'
67'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Л. Майна
67'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Ингвартсен
63'
Замена
Ш. Белл
️️️️
А. Хак
63'
50'
Желтая карточка
Н. Сольдо
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кор
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Сташ
Пас отдал
Л. Джэ Сон
40'
39'
Замена
Н. Сольдо
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
Д. Кор
35'
35'
Желтая карточка
М. Ут
ГОЛ! 2:0!
Д. Кор
35'
28'
Вторая желтая
Л. Килиан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ингвартсен
11'
10'
Желтая карточка
Л. Килиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
13
Флориан Диц
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
24
Мартин
18
Сташ
21
Да Коста
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
7
Ингвартсен
4-2-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
5
Мартель
37
Майна
8
Дуда
11
Кайнц
27
Тиггес
42
Хак
16
Белл
16
Белл
42
Хак
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
31
Кор
10
Фульини
10
Фульини
31
Кор
18
Сташ
25
Баркок
25
Баркок
18
Сташ
7
Ингвартсен
9
Буркардт
9
Буркардт
7
Ингвартсен
37
Майна
19
Шиндлер
19
Шиндлер
37
Майна
14
Хектор
24
Педерсен
24
Педерсен
14
Хектор
8
Дуда
4
Сольдо
4
Сольдо
8
Дуда
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
Остались в запасе
Майнц
Кельн
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Тимо Хорн
ВР
11
Георг Штраух
ОП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
11
Георг Штраух
ОП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Майнц - Кельн
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Кельн
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+