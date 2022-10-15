Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 15 октября 2022
Вердер
15.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
36'
М. Ингвартсен
66'
Л. Джэ Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Майнц
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ж. Буркардт
88'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Э. Фернандес
88'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Баррейро
76'
Замена
А. Фульини
️️️️
Л. Джэ Сон
76'
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Кор
Замена
Й. Стаге
️️️️
К. Гросс
73'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Шмид
73'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
73'
68'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Ингвартсен
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
А. Сташ
Замена
Н. Шмидт
️️️️
И. Груев
62'
45'
Желтая карточка
А. Хак
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Д. Да Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
77
Энисс Шабани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
3-4-1-2
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
5
Пипер
36
Гросс
4
Груев
8
Вайзер
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-1-2-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
6
Фернандес
42
Хак
24
Мартин
18
Сташ
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
9
Онисиво
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
4
Груев
31
Шмидт
31
Шмидт
4
Груев
36
Гросс
6
Стаге
6
Стаге
36
Гросс
10
Шмид
7
Бурк
7
Бурк
10
Шмид
31
Кор
19
Каси
19
Каси
31
Кор
6
Фернандес
5
Тауэр
5
Тауэр
6
Фернандес
7
Джэ Сон
10
Фульини
10
Фульини
7
Джэ Сон
18
Баррейро
25
Баркок
25
Баркок
18
Баррейро
7
Ингвартсен
9
Буркардт
9
Буркардт
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Вердер
Майнц
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Финн Дамен
ВР
77
Энисс Шабани
ЦП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
77
Энисс Шабани
ЦП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вердер - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Майнц
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+