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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - РБ Лейпциг
Унион - РБ Лейпциг: обзор матча 20 августа 2022
Унион
20.08.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
32'
Джордан
38'
Ш. Бекер
83'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - РБ Лейпциг
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Орбан
Пас отдал
Д. Раум
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ю. Рюэрсон
80'
78'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
74'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Шафер
74'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
74'
71'
Замена
А. Силва
️️️️
К. Лаймер
Желтая карточка
К. Беренс
65'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
62'
62'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
Ф. Реннов
49'
46'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Й. Гвардиол
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Джордан
38'
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
Ш. Бекер
32'
30'
Желтая карточка
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
РБ Лейпциг
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
2
Лейте
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
26
Рюэрсон
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
3-2-2-1-2
28
Бласвих
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
39
Хенрикс
22
Раум
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
11
Вернер
28
Нкунку
26
Рюэрсон
17
Гисельман
17
Гисельман
26
Рюэрсон
13
Шафер
78
Харагучи
78
Харагучи
13
Шафер
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
27
Лаймер
19
Силва
19
Силва
27
Лаймер
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
12
Уго Новоа
ПВ
25
Санусси Ба
ЛЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
25
Санусси Ба
ЛЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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