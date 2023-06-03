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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лилль
Труа - Лилль: обзор матча 03 июня 2023
Труа
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
72'
Р. Лопеш
52'
Б. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Лилль
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Р. Лопеш
90'
+4
90'
Замена
М. Байо
️️️️
Р. Кабелла
Замена
А. Брус
️️️️
М. Бальде
84'
81'
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
Замена
П. Яд
️️️️
Я. Ларуки
75'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
Р. Куаме
75'
73'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Унас
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Т. Бальде
72'
55'
Желтая карточка
А. Унас
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диаките
Пас отдал
Ж. Бамба
48'
Замена
Т. Веа
️️️️
Г. Гудмундссон
32'
Желтая карточка
А. Гомес
26'
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
15'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
7
Кильян Донг
АП
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Гайо
21
Салмье
4
Зукру
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
7
Шавалерен
19
Бальде
26
Куаме
9
Лопеш
17
Бальде
99
Угбо
4-2-3-1
30
Шевалье
6
Фонте
4
Александро
18
Диаките
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
96
Унас
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
17
Бальде
5
Брус
5
Брус
17
Бальде
9
Лопеш
5
Тардье
5
Тардье
9
Лопеш
26
Куаме
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
26
Куаме
76
Ларуки
37
Яд
37
Яд
76
Ларуки
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
96
Унас
11
Жегрова
11
Жегрова
96
Унас
3
Гудмундссон
22
Веа
22
Веа
3
Гудмундссон
5
Кабелла
18
Байо
18
Байо
5
Кабелла
Остались в запасе
Труа
Лилль
40
Жесси Мулен
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Кильян Донг
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Кильян Донг
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Труа - Лилль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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