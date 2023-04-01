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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ланс
Ренн - Ланс: обзор матча 01 апреля 2023
Ренн
01.04.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
31'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Ланс
90'
+1
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Медина
Замена
Д. Спенс
️️️️
Х. Траоре
83'
Желтая карточка
Б. Бурижо
82'
81'
Замена
У. Саид
️️️️
Л. Опенда
80'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
74'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Томассон
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Угочукву
74'
74'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
61'
Желтая карточка
А. Томассон
Замена
А. Гуири
️️️️
Д. Дуэ
56'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
К. Ву
56'
Замена
Л. Майер
️️️️
К. Токо Экамби
56'
45'
+1
Желтая карточка
К. Дансо
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Ф. Сотока
Желтая карточка
Д. Дуэ
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
30
Брис Самба
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Манданда
3
Теате
3
Ву
17
Омари
24
Мелинг
18
Угочукву
14
Траоре
27
Бурижо
14
Дуэ
15
Калимуэндо
9
Экамби
3-1-2-2-2
30
Самба
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
28
Томассон
95
Франковски
7
Сотока
17
Опенда
9
Экамби
14
Майер
14
Майер
9
Экамби
14
Траоре
99
Спенс
99
Спенс
14
Траоре
3
Ву
7
Сантамария
7
Сантамария
3
Ву
18
Угочукву
11
Доку
11
Доку
18
Угочукву
14
Дуэ
9
Гуири
9
Гуири
14
Дуэ
2
Медина
21
Айдара
21
Айдара
2
Медина
95
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
95
Франковски
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
28
Томассон
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
28
Томассон
17
Опенда
22
Саид
22
Саид
17
Опенда
Остались в запасе
Ренн
Ланс
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Ланс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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