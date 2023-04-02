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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 02 апреля 2023
Лилль
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
13'
Р. Кабелла
89'
Э. Жегрова
90+1'
Э. Жегрова
77'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Лорьян
ГОЛ! 3:1!
Э. Жегрова
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
А. Гомес
89'
Желтая карточка
Б. Андре
86'
84'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Б. Дьенг
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Т. Веа
82'
79'
Вторая желтая
Л. Абержель
77'
ГОЛ! 1:1!
И. Коне
Замена
Б. Диаките
️️️️
Р. Кабелла
75'
74'
Замена
И. Коне
️️️️
Й. Катлин
74'
Замена
С. Диарра
️️️️
Р. Февр
67'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Ж. Понко
54'
Желтая карточка
Б. Мейте
Желтая карточка
Т. Веа
51'
Желтая карточка
А. Гомес
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Абержель
Замена
М. Байо
️️️️
А. Унас
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
А. Гомес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Лилль
56
Бенуа Костиль
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
3-2-3-2
30
Шевалье
3
Гудмундссон
4
Александро
6
Фонте
21
Андре
7
Гомес
19
Бамба
5
Кабелла
96
Унас
22
Веа
15
Дэвид
2-2-1-3-2
1
Манноне
3
Тальби
25
Ле Гофф
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
21
Февр
11
Ле Бри
10
Катлин
9
Дьенг
21
Понко
5
Кабелла
18
Диаките
18
Диаките
5
Кабелла
22
Веа
11
Жегрова
11
Жегрова
22
Веа
96
Унас
18
Байо
18
Байо
96
Унас
9
Дьенг
13
Йонгва
13
Йонгва
9
Дьенг
21
Понко
24
Аушиш
24
Аушиш
21
Понко
21
Февр
25
Диарра
25
Диарра
21
Февр
10
Катлин
28
Коне
28
Коне
10
Катлин
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
38
Симон Раме
ПЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лорьян
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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