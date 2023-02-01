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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ницца
Ланс - Ницца: обзор матча 01 февраля 2023
Ланс
01.02.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
57'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Ницца
79'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ж. Гради
78'
76'
Желтая карточка
П. Росарио
Замена
Л. Пореба
️️️️
Ж. Онана
65'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
А. Томассон
65'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Саид
65'
59'
Замена
М. Вити
️️️️
Ж. Тодибо
59'
Замена
М. Бар
️️️️
А. Менди
57'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Менди
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
25'
21'
Замена
П. Росарио
️️️️
Х. Будауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
4-1-1-3-1
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
14
Онана
42
Фофана
95
Франковски
28
Томассон
10
Кошта
22
Саид
3-3-2-1-1
1
Шмейхель
55
Ндайшими
4
Данте
20
Тодибо
33
Менди
19
Тюрам
3
Лотомба
21
Рэмзи
6
Будауи
10
Диоп
9
Лаборд
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
14
Онана
8
Пореба
8
Пореба
14
Онана
24
Гради
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
24
Гради
22
Саид
17
Опенда
17
Опенда
22
Саид
28
Томассон
7
Сотока
7
Сотока
28
Томассон
33
Менди
26
Бар
26
Бар
33
Менди
20
Тодибо
2
Вити
2
Вити
20
Тодибо
6
Будауи
13
Росарио
13
Росарио
6
Будауи
Остались в запасе
Ланс
Ницца
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ланс - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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