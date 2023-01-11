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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 11 января 2023
ПСЖ
11.01.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
5'
У. Экитике
72'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Анжер
Желтая карточка
Неймар
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Блажич
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Витинья
86'
80'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Сима
80'
Замена
В. Таиби
️️️️
Б. Менди
Замена
К. Солер
️️️️
У. Экитике
80'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Ф. Руис
79'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Мукиэле
72'
62'
Замена
А. Салама
️️️️
А. Эну
62'
Замена
С. Буфал
️️️️
Х. Абделли
62'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
П. Капелле
53'
Желтая карточка
П. Капелле
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
Пас отдал
Н. Мукиэле
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
44
Айман Кари
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
24
Бернат
93
Рамос
5
Маркиньос
20
Мукиэле
2
Перейра
8
Руис
17
Витинья
10
Неймар
10
Месси
22
Экитике
4-1-2-2-1
13
Бернардони
25
Бамба
22
Хунтонджи
16
Блажич
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
15
Капелле
19
Сима
8
Абделли
23
Эну
17
Витинья
3
Битшиабу
3
Битшиабу
17
Витинья
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
22
Экитике
18
Солер
18
Солер
22
Экитике
3
Менди
8
Таиби
8
Таиби
3
Менди
8
Абделли
17
Буфал
17
Буфал
8
Абделли
19
Сима
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Сима
15
Капелле
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
15
Капелле
23
Эну
19
Салама
19
Салама
23
Эну
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
44
Айман Кари
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
44
Айман Кари
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча ПСЖ - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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