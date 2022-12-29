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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ланс
Ницца - Ланс: обзор матча 29 декабря 2022
Ницца
29.12.2022, четверг, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Ланс
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Тюрам
90'
Замена
А. Делор
️️️️
Г. Лаборд
81'
78'
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
Н. Пепе
78'
Желтая карточка
С. Диоп
78'
Замена
С. Диоп
️️️️
Р. Баркли
71'
64'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
У. Саид
64'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Медина
60'
Желтая карточка
Д. Машадо
57'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Ж. Онана
45'
+1
Желтая карточка
У. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
10
Софьян Диоп
АП
9
Анди Делор
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
6
Баркли
19
Пепе
9
Лаборд
4-2-1-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
20
Машадо
14
Онана
99
Самед
42
Фофана
95
Франковски
22
Саид
7
Сотока
19
Тюрам
99
Лемина
99
Лемина
19
Тюрам
6
Баркли
10
Диоп
10
Диоп
6
Баркли
9
Лаборд
9
Делор
9
Делор
9
Лаборд
2
Медина
21
Айдара
21
Айдара
2
Медина
22
Саид
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
22
Саид
14
Онана
17
Опенда
17
Опенда
14
Онана
Остались в запасе
Ницца
Ланс
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Ланс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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