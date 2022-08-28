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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 28 августа 2022
Ницца
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
10'
А. Санчес
37'
Н. Тавареш
42'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Марсель
Замена
К. Стенгс
️️️️
А. Делор
78'
78'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Н. Тавареш
78'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
71'
Желтая карточка
Н. Тавареш
68'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Пайет
68'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Санчес
Замена
К. Тюрам
️️️️
А. Бека-Бека
58'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
М. Бар
58'
58'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Колашинац
Желтая карточка
А. Бека-Бека
57'
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. Илие
46'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Клод-Морис
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Тавареш
Пас отдал
М. Гендузи
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Ж. Клосс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
4
Данте
2
Вити
26
Бар
6
Бека-Бека
13
Росарио
8
Илие
20
Клод-Морис
9
Делор
19
Пепе
3-2-3-1-1
13
Лопес
17
Тавареш
26
Балерди
99
Мбемба
92
Клосс
23
Колашинац
17
Верету
21
Ронжье
6
Гендузи
10
Пайет
4
Санчес
26
Бар
20
Аталь
20
Аталь
26
Бар
6
Бека-Бека
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Бека-Бека
20
Клод-Морис
21
Рэмзи
21
Рэмзи
20
Клод-Морис
8
Илие
7
Браими
7
Браими
8
Илие
9
Делор
14
Стенгс
14
Стенгс
9
Делор
23
Колашинац
3
Байи
3
Байи
23
Колашинац
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
17
Тавареш
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Тавареш
10
Пайет
94
Бакамбу
94
Бакамбу
10
Пайет
4
Санчес
97
Суарес
97
Суарес
4
Санчес
Остались в запасе
Ницца
Марсель
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
36
Рубен Бланко
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
9
Амин Гуири
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ницца - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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