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Арсенал - Саутгемптон

21.04.2023, Пятница, 22:00 мск Англия. Премьер-лига, 32 тур Арсенал - Саутгемптон
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Матч начнется в 22:00 мск
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Матч начнется в 22:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
16 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон 1:0 Арсенал
16 тур
11 декабря, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
26 января, вторник 23:15 Саутгемптон 1:3 Арсенал
13 тур
16 декабря, среда 21:00 Арсенал 1:1 Саутгемптон
Англия. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
23 января, суббота 15:15 Саутгемптон 1:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
31 тур
25 июня, четверг 20:00 Саутгемптон 0:2 Арсенал
13 тур
23 ноября, суббота 18:00 Арсенал 2:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
24 февраля, воскресенье 17:05 Арсенал 2:0 Саутгемптон
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Саутгемптон 3:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
8 апреля, воскресенье 16:15 Арсенал 3:2 Саутгемптон
16 тур
10 декабря, воскресенье 15:00 Саутгемптон 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
10 мая, среда 21:45 Саутгемптон 0:2 Арсенал
4 тур
10 сентября, суббота 17:00 Арсенал 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
28 января, суббота 20:30 Саутгемптон 0:5 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/4 финала
30 ноября, среда 22:45 Арсенал 0:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Арсенал 0:0 Саутгемптон
18 тур
26 декабря, суббота 22:45 Саутгемптон 4:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 18:00 Саутгемптон 2:0 Арсенал
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Арсенал 1:0 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
23 сентября, вторник 22:45 Арсенал 1:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:45 Саутгемптон 2:2 Арсенал
12 тур
23 ноября, суббота 19:15 Арсенал 2:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
1 января, вторник 21:30 Саутгемптон 1:1 Арсенал
4 тур
15 сентября, суббота 18:00 Арсенал 6:1 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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