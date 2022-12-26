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Материалы

Астон Вилла - Ливерпуль

26.12.2022, Понедельник, 20:30 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Англия. Премьер-лига, 17 тур Астон Вилла - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
10 мая, вторник 22:00 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
16 тур
11 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
31 тур
10 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
4 тур
4 октября, воскресенье 21:15 Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
8 января, пятница 22:45 Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
5 июля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/4 финала
17 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 17:05 Астон Вилла 0:6 Ливерпуль
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:2 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
19 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 20:30 Ливерпуль 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 21:30 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
2 тур
24 августа, суббота 20:30 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
17 тур
15 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:05 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Ливерпуль
16 тур
6 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
29 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Астон Вилла
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
21 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
1 тур
11 августа, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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