Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Мальта - Сан-Марино
Мальта - Сан-Марино: обзор матча 12 июня 2022
Мальта
12.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа D2, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Марино
50'
З. Мускат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Сан-Марино
Замена
А. Сатариано
️️️️
Л. Монтебелло
87'
86'
Желтая карточка
М. Баттистини
85'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Л. Лунадеи
79'
Замена
Т. Дзафферани
️️️️
А. Д'Аддарио
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
Л. Гамбин
71'
67'
Желтая карточка
Л. Лунадеи
61'
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Грандони
61'
Замена
М. Муларони
️️️️
Д. Томаззини
ГОЛ! 1:0!
З. Мускат
Пас отдал
Р. Камензули
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Кэйн Формоса
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
21
Данстен Велла
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
3-3-3-1
1
Бонелло
3
Апап
13
Пепе
22
Мускат
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
9
Пайбер
10
Теума
20
Гамбин
11
Монтебелло
4-5-1
23
Бенедеттини
4
Фаббри
23
Грандони
3
Палацци
6
Росси
2
Д'Аддарио
23
Баттистини
17
Томаззини
14
Чеккароли
5
Лунадеи
9
Нанни
11
Монтебелло
23
Сатариано
23
Сатариано
11
Монтебелло
20
Гамбин
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
20
Гамбин
17
Томаззини
22
Муларони
22
Муларони
17
Томаззини
23
Грандони
19
Ринальди
19
Ринальди
23
Грандони
2
Д'Аддарио
22
Дзафферани
22
Дзафферани
2
Д'Аддарио
5
Лунадеи
7
Витаиоли
7
Витаиоли
5
Лунадеи
Остались в запасе
Мальта
Сан-Марино
16
Джейк Галеа
ВР
12
Кэйн Формоса
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
21
Данстен Велла
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Кэйн Формоса
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
21
Данстен Велла
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Мальта - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Сан-Марино
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+