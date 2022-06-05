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Расписание матчей
Лига наций
Сан-Марино - Мальта
Сан-Марино - Мальта: обзор матча 05 июня 2022
Сан-Марино
05.06.2022, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа D2, 2 тур
0 : 2
Завершен
Мальта
59'
Ж. Бусуттиль
75'
М. Гилламьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Мальта
90'
Замена
Ф. Апап
️️️️
Э. Пепе
87'
Замена
Н. Мускат
️️️️
М. Гилламьер
Замена
Л. Ченсони
️️️️
М. Баттистини
85'
Замена
М. Бернарди
️️️️
Н. Нанни
85'
Замена
Х. Хирш
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
80'
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Гилламьер
Замена
Т. Дзафферани
️️️️
А. Д'Аддарио
68'
Желтая карточка
А. Голинуччи
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бусуттиль
Пас отдал
М. Гилламьер
46'
Замена
Ж. Бусуттиль
️️️️
Д. Велла
45'
+2
Желтая карточка
А. Сатариано
15'
Желтая карточка
Д. Мбонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
21
Данстен Велла
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
17
Ники Мускат
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
24
Матиас Гарсия
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Жан Бусуттиль
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
3-5-1-1
23
Бенедеттини
6
Росси
3
Палацци
5
Чеволи
23
Баттистини
17
Голинуччи
14
Чеккароли
19
Ринальди
5
Лунадеи
2
Д'Аддарио
9
Нанни
3-3-1-2
1
Бонелло
13
Пепе
2
Борг
23
Сатариано
18
Оверенд
6
Гилламьер
4
Борг
21
Велла
18
Дегабриэле
9
Пайбер
23
Баттистини
19
Ченсони
19
Ченсони
23
Баттистини
2
Д'Аддарио
22
Дзафферани
22
Дзафферани
2
Д'Аддарио
9
Нанни
18
Бернарди
18
Бернарди
9
Нанни
19
Ринальди
17
Хирш
17
Хирш
19
Ринальди
13
Пепе
3
Апап
3
Апап
13
Пепе
6
Гилламьер
17
Мускат
17
Мускат
6
Гилламьер
21
Велла
18
Бусуттиль
18
Бусуттиль
21
Велла
Остались в запасе
Сан-Марино
Мальта
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
16
Джейк Галеа
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
24
Матиас Гарсия
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
24
Матиас Гарсия
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Сан-Марино - Мальта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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