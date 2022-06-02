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Расписание матчей
Лига наций
Эстония - Сан-Марино
Эстония - Сан-Марино: обзор матча 02 июня 2022
Эстония
02.06.2022, четверг, 19:00
Лига наций, группа D2, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Марино
24'
Р. Кирсс
32'
Й. Тамм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Сан-Марино
89'
Замена
Д. Томаззини
️️️️
А. Голинуччи
Замена
Т. Тенисте
️️️️
С. Зенев
85'
Замена
С. Пури
️️️️
К. Васильев
85'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Э. Сорга
69'
68'
Желтая карточка
М. Муларони
60'
Желтая карточка
А. Голинуччи
56'
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Грандони
56'
Замена
М. Чеволи
️️️️
М. Витаиоли
56'
Замена
Х. Хирш
️️️️
Т. Дзафферани
Замена
М. Миллер
️️️️
В. Крейда
46'
ГОЛ! 2:0!
Й. Тамм
Пас отдал
В. Синявский
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кирсс
Пас отдал
М. Кяйт
24'
21'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
М. Баттистини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
4
Маттиас Кяйт
ЛЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
18
Карол Метс
ПЗ
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЛЗ
22
Томмазо Дзафферани
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
17
Давид Томаззини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Альдо Симончини
ЦФ
5
Микеле Чеволи
ЦФ
19
Лука Ченсони
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦФ
4-3-3
1
Хейн
4
Кяйт
16
Тамм
2
Кууск
18
Метс
23
Синявский
14
Васильев
13
Крейда
9
Кирсс
10
Зенев
9
Сорга
3-2-3-2
23
Бенедеттини
22
Дзафферани
3
Палацци
4
Фаббри
21
Баттистини
23
Грандони
23
Баттистини
22
Муларони
17
Голинуччи
9
Нанни
7
Витаиоли
10
Зенев
23
Тенисте
23
Тенисте
10
Зенев
14
Васильев
7
Пури
7
Пури
14
Васильев
13
Крейда
17
Миллер
17
Миллер
13
Крейда
9
Сорга
8
Аниер
8
Аниер
9
Сорга
17
Голинуччи
17
Томаззини
17
Томаззини
17
Голинуччи
21
Баттистини
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
21
Баттистини
7
Витаиоли
5
Чеволи
5
Чеволи
7
Витаиоли
22
Дзафферани
17
Хирш
17
Хирш
22
Дзафферани
23
Грандони
19
Ринальди
19
Ринальди
23
Грандони
Остались в запасе
Эстония
Сан-Марино
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Альдо Симончини
ЦФ
19
Лука Ченсони
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Альдо Симончини
ЦФ
19
Лука Ченсони
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Эстония - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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