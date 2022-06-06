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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Казахстан
Словакия - Казахстан: обзор матча 06 июня 2022
Словакия
06.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C3, 2 тур
0 : 1
Завершен
Казахстан
26'
А. Дарабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Казахстан
87'
Желтая карточка
Б. Каиров
86'
Желтая карточка
С. Малый
Желтая карточка
Л. Алмаши
83'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
М. Косцельник
83'
74'
Желтая карточка
А. Шушеначев
73'
Желтая карточка
И. Шацкий
73'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
А. Дарабаев
73'
Замена
В. Васильев
️️️️
Э. Астанов
Замена
Р. Боженик
️️️️
А. Русняк
71'
65'
Замена
Б. Каиров
️️️️
М. Габышев
65'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
А. Аимбетов
Желтая карточка
Л. Гараслин
61'
59'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Р. Оразов
Замена
Т. Суслов
️️️️
В. Вайсс
46'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
И. Шранц
46'
Замена
М. Вальент
️️️️
М. Шкриньяр
43'
Желтая карточка
Ю. Куцка
39'
37'
Желтая карточка
Н. Алип
Желтая карточка
В. Вайсс
32'
29'
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Дарабаев
Пас отдал
Э. Астанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
21
Юрай Хватал
ПЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
5
Михаил Габышев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Тимур Досмагамбетов
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Словакия
23
Франтишек Плах
ВР
23
Доминик Такац
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
15
Давид Стрелец
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
5
Мартин Регали
ЦФ
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
14
Арман Кенесов
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
3-5-2
12
Родак
6
Гьембер
14
Шкриньяр
21
Хватал
22
Лоботка
19
Куцка
10
Русняк
7
Вайсс
24
Косцельник
0
Алмаши
18
Шранц
4-1-2-2-1
12
Шацкий
22
Марочкин
2
Малый
3
Алип
5
Габышев
5
Куат
7
Дарабаев
20
Оразов
19
Досмагамбетов
21
Астанов
17
Аимбетов
14
Шкриньяр
4
Вальент
4
Вальент
14
Шкриньяр
18
Шранц
17
Гараслин
17
Гараслин
18
Шранц
24
Косцельник
15
Стрелец
15
Стрелец
24
Косцельник
7
Вайсс
10
Суслов
10
Суслов
7
Вайсс
10
Русняк
9
Боженик
9
Боженик
10
Русняк
21
Астанов
14
Васильев
14
Васильев
21
Астанов
5
Габышев
5
Каиров
5
Каиров
5
Габышев
7
Дарабаев
10
Жарынбетов
10
Жарынбетов
7
Дарабаев
20
Оразов
11
Вороговский
11
Вороговский
20
Оразов
17
Аимбетов
17
Шушеначев
17
Шушеначев
17
Аимбетов
Остались в запасе
Словакия
Казахстан
23
Франтишек Плах
ВР
23
Доминик Такац
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
5
Мартин Регали
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
23
Франтишек Плах
ВР
23
Доминик Такац
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
5
Мартин Регали
ЦФ
Остались в запасе
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Словакия - Казахстан
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
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