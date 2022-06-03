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Расписание матчей
Лига наций
Казахстан - Азербайджан
Казахстан - Азербайджан: обзор матча 03 июня 2022
Казахстан
03.06.2022, пятница, 17:00
Лига наций, группа C3, 1 тур
2 : 0
Завершен
Азербайджан
50'
А. Аимбетов
60'
А. Аимбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Азербайджан
Желтая карточка
И. Куат
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
А. Тагыберген
85'
79'
Замена
Д. Назаров
️️️️
Э. Махмудов
Замена
А. Шушеначев
️️️️
А. Аимбетов
79'
79'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
М. Эмрели
Замена
И. Куат
️️️️
Э. Астанов
73'
68'
Замена
А. Нуриев
️️️️
А. Исаев
ГОЛ! 2:0!
А. Аимбетов
Пас отдал
А. Тагыберген
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Аимбетов
Пас отдал
А. Дарабаев
50'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Б. Байтана
46'
Желтая карточка
А. Марочкин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
21
Эльхан Астанов
ЛЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
10
Бауыржан Байтана
ЦФ
6
Елдос Ахметов
ЦФ
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
14
Эдди Исрафилов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
23
Салахат Агаев
ЦФ
4-3-3
12
Шацкий
21
Астанов
3
Алип
22
Марочкин
5
Каиров
7
Дарабаев
8
Тагыберген
11
Вороговский
6
Ахметов
10
Байтана
17
Аимбетов
3-3-1-3
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
18
Медведев
20
Исаев
3
Салахли
8
Махмудов
10
Эмрели
14
Исрафилов
9
Дадашов
8
Тагыберген
10
Жарынбетов
10
Жарынбетов
8
Тагыберген
21
Астанов
5
Куат
5
Куат
21
Астанов
10
Байтана
20
Оразов
20
Оразов
10
Байтана
17
Аимбетов
17
Шушеначев
17
Шушеначев
17
Аимбетов
20
Исаев
11
Нуриев
11
Нуриев
20
Исаев
10
Эмрели
11
Шейдаев
11
Шейдаев
10
Эмрели
8
Махмудов
13
Назаров
13
Назаров
8
Махмудов
Остались в запасе
Казахстан
Азербайджан
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
14
Владислав Васильев
АП
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
10
Максим Самородов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
23
Салахат Агаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
14
Владислав Васильев
АП
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
10
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
23
Салахат Агаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Казахстан - Азербайджан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
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