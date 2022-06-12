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Лига наций
Словения - Сербия
Словения - Сербия: обзор матча 12 июня 2022
Словения
12.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B4, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сербия
48'
А. Гнезда Черин
53'
Б. Шешко
8'
А. Живкович
35'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Сербия
90'
+5
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
90'
+2
Красная карточка
П. Райкович
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
86'
85'
Замена
У. Рачич
️️️️
Н. Максимович
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
М. Мевля
84'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Г. Сикошек
78'
Желтая карточка
Ж. Карничник
74'
66'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Груйич
57'
Желтая карточка
М. Груйич
56'
Замена
Ф. Костич
️️️️
С. Лукич
56'
Замена
Л. Йович
️️️️
Ф. Младенович
ГОЛ! 2:2!
Б. Шешко
Пас отдал
Я. Куртич
53'
Желтая карточка
Я. Куртич
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Гнезда Черин
Пас отдал
А. Шпорар
48'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
47'
46'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Живкович
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ж. Целар
46'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
М. Зайц
46'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Д. Брекало
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
Г. Сикошек
31'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Живкович
Пас отдал
Ф. Младенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
20
Грегор Сикошек
ЛЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
2
Жан Карничник
ПЗ
24
Миха Зайц
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Занди Ловрич
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
14
Блаж Крамер
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
23
Марко Илич
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
3-2-3-2
1
Облак
17
Мевля
6
Бийол
23
Брекало
20
Сикошек
2
Карничник
24
Зайц
14
Куртич
22
Гнезда Черин
11
Шешко
11
Целар
4-1-3-1-1
23
Милинкович-Савич
3
Павлович
13
Велькович
4
Миленкович
25
Младенович
5
Груйич
5
Максимович
14
Живкович
22
Лукич
10
Тадич
9
Митрович
20
Сикошек
7
Вербич
7
Вербич
20
Сикошек
17
Мевля
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Мевля
23
Брекало
3
Балковец
3
Балковец
23
Брекало
24
Зайц
13
Чрнигой
13
Чрнигой
24
Зайц
11
Целар
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Целар
5
Максимович
19
Рачич
19
Рачич
5
Максимович
5
Груйич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
5
Груйич
22
Лукич
11
Костич
11
Костич
22
Лукич
14
Живкович
7
Радоньич
7
Радоньич
14
Живкович
25
Младенович
8
Йович
8
Йович
25
Младенович
Остались в запасе
Словения
Сербия
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Предраг Райкович
ВР
23
Марко Илич
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Остались в запасе
19
Михайло Ристич
ЛЗ
1
Предраг Райкович
ВР
23
Марко Илич
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Словения - Сербия
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
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