Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Финляндия
Румыния - Финляндия: обзор матча 11 июня 2022
Румыния
11.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
1 : 0
Завершен
Финляндия
30'
Н. Банку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Финляндия
Желтая карточка
Ф. Ницэ
87'
80'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Л. Вяйсянен
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Сореску
79'
78'
Желтая карточка
Й. Похьянпало
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Чикелдэу
69'
Замена
А. Крету
️️️️
Д. Олару
69'
68'
Замена
М. Сойсало
️️️️
Н. Алхо
68'
Замена
У. Ниссила
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
Г. Пушкаш
60'
Замена
С. Ханка
️️️️
О. Попеску
54'
ГОЛ! 1:0!
Н. Банку
Пас отдал
Г. Пушкаш
30'
Пенальти не реализован!
Г. Пушкаш
16'
15'
Замена
Р. Йенсен
️️️️
Д. О'Шонесси
7'
Желтая карточка
Н. Алхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Октавиан Попеску
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
11
Никусор Банку
ЛВ
7
Дариус Олару
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
2
Александру Крету
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
21
Мариуш Стефанеску
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
4-3-2-1
1
Ницэ
17
Попеску
21
Кирикеш
15
Буркэ
2
Рацу
7
Олару
6
Марин
8
Чикелдэу
11
Банку
23
Сореску
17
Пушкаш
3-2-3-2
12
Йоронен
4
Иванов
18
Уронен
3
О'Шонесси
17
Алхо
21
Вяйсянен
8
Лод
6
Камара
11
Шуллер
10
Пукки
20
Похьянпало
8
Чикелдэу
18
Марин
18
Марин
8
Чикелдэу
17
Попеску
20
Ханка
20
Ханка
17
Попеску
7
Олару
2
Крету
2
Крету
7
Олару
23
Сореску
13
Михаила
13
Михаила
23
Сореску
3
О'Шонесси
3
Йенсен
3
Йенсен
3
О'Шонесси
10
Пукки
16
Ниссила
16
Ниссила
10
Пукки
17
Алхо
0
Сойсало
0
Сойсало
17
Алхо
21
Вяйсянен
19
Каллман
19
Каллман
21
Вяйсянен
Остались в запасе
Румыния
Финляндия
9
Флорин Тэнасе
АП
16
Михай Айоани
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
21
Мариуш Стефанеску
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
0
Лукас Лингман
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
9
Флорин Тэнасе
АП
16
Михай Айоани
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
21
Мариуш Стефанеску
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
0
Лукас Лингман
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Румыния - Финляндия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Стяуа
Новости команд
Все
Румыния
Финляндия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+