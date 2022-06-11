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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Шотландия
Ирландия - Шотландия: обзор матча 11 июня 2022
Ирландия
11.06.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа B1, 3 тур
3 : 0
Завершен
Шотландия
20'
А. Брауне
28'
Т. Пэррот
51'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирландия - Шотландия
Желтая карточка
К. Робинсон
88'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Т. Пэррот
84'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Моламби
84'
74'
Замена
Д. Суттар
️️️️
С. Маккена
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Найт
71'
Желтая карточка
Ш. Даффи
60'
59'
Замена
Д. Браун
️️️️
Р. Кристи
59'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Ч. Адамс
59'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. МакГинн
Замена
С. Хоган
️️️️
М. Обафеми
56'
ГОЛ! 3:0!
М. Обафеми
Пас отдал
Т. Пэррот
51'
46'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Д. Хендри
44'
Желтая карточка
Р. Кристи
ГОЛ! 2:0!
Т. Пэррот
Пас отдал
М. Обафеми
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
Ш. Даффи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
16
Росс МакКрори
ОП
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
3-5-2
1
Келлехер
22
Коллинс
4
Даффи
15
Иган
18
Брауне
6
Каллен
6
Моламби
8
Найт
11
МакКлин
9
Обафеми
7
Пэррот
3-2-3-1-1
21
Гордон
5
Хэнли
16
Маккена
22
Ролстон
13
Хендри
3
Робертсон
4
Мактоминей
8
МакГрегор
7
МакГинн
11
Кристи
10
Адамс
8
Найт
14
Хурихейн
14
Хурихейн
8
Найт
6
Моламби
13
Хендрик
13
Хендрик
6
Моламби
7
Пэррот
7
Робинсон
7
Робинсон
7
Пэррот
9
Обафеми
0
Хоган
0
Хоган
9
Обафеми
16
Маккена
15
Суттар
15
Суттар
16
Маккена
13
Хендри
8
Гилмор
8
Гилмор
13
Хендри
7
МакГинн
17
Армстронг
17
Армстронг
7
МакГинн
11
Кристи
0
Браун
0
Браун
11
Кристи
10
Адамс
14
Стюарт
14
Стюарт
10
Адамс
Остались в запасе
Ирландия
Шотландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
19
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Даррах Ленихэн
ЦП
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
19
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
0
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Ирландия - Шотландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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