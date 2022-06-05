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Расписание матчей
Лига наций
Сербия - Словения
Сербия - Словения: обзор матча 05 июня 2022
Сербия
05.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B4, 2 тур
4 : 1
Завершен
Словения
24'
А. Митрович
56'
С. Милинкович-Савич
85'
Л. Йович
90+2'
Н. Радоньич
30'
П. Стоянович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Словения
ГОЛ! 4:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
Д. Тадич
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Л. Йович
Пас отдал
А. Живкович
85'
84'
Замена
Л. Захович
️️️️
М. Зайц
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Митрович
81'
79'
Замена
Г. Сикошек
️️️️
М. Мевля
79'
Замена
Ж. Целар
️️️️
З. Ловрич
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Милинкович-Савич
71'
63'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Б. Шешко
63'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Й. Горенц-Станкович
ГОЛ! 2:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Д. Тадич
56'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Йованович
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
И. Илич
46'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
М. Ристич
46'
30'
ГОЛ! 1:1!
П. Стоянович
Пас отдал
Б. Шешко
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
24'
Желтая карточка
А. Митрович
23'
13'
Желтая карточка
М. Зайц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Джордже Йованович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
24
Миха Зайц
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
22
Блаж Врховец
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
23
Давид Брекало
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
4-4-2
1
Райкович
19
Ристич
4
Машович
13
Митрович
4
Миленкович
14
Живкович
17
Илич
20
Милинкович-Савич
5
Максимович
9
Митрович
18
Йованович
3-2-3-1
1
Облак
5
Горенц-Станкович
2
Карничник
4
Блажич
20
Стоянович
17
Мевля
24
Зайц
14
Куртич
8
Ловрич
11
Шешко
9
Митрович
19
Рачич
19
Рачич
9
Митрович
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
17
Илич
10
Тадич
10
Тадич
17
Илич
19
Ристич
7
Радоньич
7
Радоньич
19
Ристич
18
Йованович
8
Йович
8
Йович
18
Йованович
17
Мевля
20
Сикошек
20
Сикошек
17
Мевля
11
Шешко
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
11
Шешко
5
Горенц-Станкович
9
Шпорар
9
Шпорар
5
Горенц-Станкович
24
Зайц
19
Захович
19
Захович
24
Зайц
8
Ловрич
11
Целар
11
Целар
8
Ловрич
Остались в запасе
Сербия
Словения
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
22
Блаж Врховец
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
23
Давид Брекало
ЦФ
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
21
Мартин Милец
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
22
Блаж Врховец
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
23
Давид Брекало
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Сербия - Словения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Где смотреть матч:
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