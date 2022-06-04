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Лига наций
Финляндия - Босния и Герцеговина
Финляндия - Босния и Герцеговина: обзор матча 04 июня 2022
Финляндия
04.06.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа B3, 1 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
45+1'
Т. Пукки (П)
90+3'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Босния и Герцеговина
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Превляк
83'
Замена
С. Превляк
️️️️
А. Хаджиахметович
Замена
Б. Каллман
️️️️
Т. Пукки
79'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Лод
79'
73'
Желтая карточка
Д. Хотич
Желтая карточка
Д. О'Шонесси
72'
Желтая карточка
Т. Лам
70'
67'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Ю. Газибегович
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
У. Ниссила
61'
Замена
Т. Лам
️️️️
Р. Шуллер
61'
57'
Замена
Л. Менало
️️️️
Р. Крунич
57'
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пукки
45'
+1
45'
Желтая карточка
С. Прсич
Желтая карточка
У. Ниссила
41'
Желтая карточка
Р. Иванов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Ричард Йенсен
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
21
Ласси Лаппалайнен
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
10
Амер Гояк
АП
22
Никола Цеткович
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
4
Иванов
21
Вяйсянен
17
Алхо
3
О'Шонесси
18
Уронен
6
Камара
8
Лод
11
Шуллер
16
Ниссила
10
Пукки
4-5-1
12
Сехич
23
Газибегович
16
Ахмедходжич
3
Хаджикадунич
5
Колашинац
16
Хаджиахметович
18
Прсич
19
Стеванович
8
Крунич
10
Пьянич
11
Джеко
11
Шуллер
16
Лам
16
Лам
11
Шуллер
16
Ниссила
7
Тэйлор
7
Тэйлор
16
Ниссила
10
Пукки
19
Каллман
19
Каллман
10
Пукки
8
Лод
26
Форсс
26
Форсс
8
Лод
23
Газибегович
6
Хотич
6
Хотич
23
Газибегович
10
Пьянич
10
Гояк
10
Гояк
10
Пьянич
8
Крунич
23
Менало
23
Менало
8
Крунич
16
Хаджиахметович
9
Превляк
9
Превляк
16
Хаджиахметович
Остались в запасе
Финляндия
Босния и Герцеговина
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Ричард Йенсен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
21
Ласси Лаппалайнен
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
1
Никола Васили
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
22
Никола Цеткович
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Ричард Йенсен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
21
Ласси Лаппалайнен
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
13
Гойко Цимирот
ЦП
22
Никола Цеткович
ЦФ
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Финляндия - Босния и Герцеговина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
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