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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Пардубице
Яблонец - Пардубице: обзор матча 23 апреля 2022
Яблонец
23.04.2022, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
71'
Т. Солил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Пардубице
86'
Замена
Л. Черв
️️️️
К. Вацек
86'
Замена
L. Matejka
️️️️
P. Cerny
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Т. Малински
80'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Д. Гоушка
80'
Замена
М. Неспор
️️️️
Т. Хюбшман
75'
Замена
Д. Плестил
️️️️
Я. Кроб
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Т. Солил
Пас отдал
Т. Челюстка
Красная карточка
М. Сурзин
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Пардубице
34
Karel Pojezný
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
3-2-4-1
1
Гануш
27
Кубишта
30
Зелены
4
Мартинец
16
Кроб
23
Сурзин
8
Гоушка
27
Кратохвил
9
Икаунекс
3
Хюбшман
26
Малински
3-5
35
Маркович
7
Вацек
24
Солил
10
Патрак
9
37
Челюстка
2
Гранац
0
31
Костка
26
Малински
23
Штепанек
23
Штепанек
26
Малински
8
Гоушка
7
Поважанец
7
Поважанец
8
Гоушка
16
Кроб
7
Плестил
7
Плестил
16
Кроб
3
Хюбшман
26
Неспор
26
Неспор
3
Хюбшман
7
Вацек
6
Черв
6
Черв
7
Вацек
9
12
12
9
Остались в запасе
Яблонец
Пардубице
30
Властимил Хрубы
ВР
95
Михал Чернак
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
34
Karel Pojezný
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
95
Михал Чернак
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Яблонец - Пардубице
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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