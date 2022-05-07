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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди
Сент-Миррен - Данди: обзор матча 07 мая 2022
Сент-Миррен
07.05.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Данди
4'
А. Грейв
55'
К. Мэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Данди
Желтая карточка
А. Гогич
89'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Г. Килти
82'
Замена
А. Пауэр
️️️️
И. Эрхахон
77'
74'
Замена
M. Anderson
️️️️
З. Радден
68'
Желтая карточка
Р. Суини
66'
Замена
S. Byrne
️️️️
P. McGowan
Желтая карточка
И. Эрхахон
63'
61'
Замена
P. McMullan
️️️️
Л. МакКован
61'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
C. Adam
ГОЛ! 2:0!
К. Мэйн
Пас отдал
М. Фрэйзер
55'
Желтая карточка
Г. Килти
50'
Желтая карточка
Р. Тейт
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Грейв
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
21
Алекс Грейв
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
Данди
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
4-1-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
17
Тансер
15
13
Гогич
30
Мэйн
5
Шонесси
21
Эрхахон
11
Килти
31
Анвик
3-3-4
30
2
3
6
26
10
38
МакГинн
5
Суини
21
Маллен
7
Радден
14
МакКован
21
Эрхахон
4
Пауэр
4
Пауэр
21
Эрхахон
11
Килти
8
Флинн
8
Флинн
11
Килти
7
Радден
8
8
7
Радден
10
8
8
10
26
8
Маллиган
8
Маллиган
26
14
МакКован
10
10
14
МакКован
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди
36
Dean Lyness
ВР
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
Остались в запасе
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Сент-Миррен - Данди
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Миррен
Данди
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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