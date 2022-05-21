Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Нордшелланд
Орхус - Нордшелланд: обзор матча 21 мая 2022
Орхус
21.05.2022, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
2 : 2
Завершен
Нордшелланд
1'
Д. Линкс
70'
П. Мортенсен
77'
Б. Нигрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Нордшелланд
80'
Замена
М. Хансен
️️️️
Я. Кристенсен
77'
ГОЛ! 2:1!
Б. Нигрен
Пас отдал
Я. Кристенсен
ГОЛ! 2:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
М. Бунду
70'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Н. Поульсен
61'
Замена
П. Мортенсен
️️️️
D. Kurminowski
61'
61'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
Э. Марксен
61'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Диоманде
Замена
Я. Биссек
️️️️
С. Хауснер
46'
Замена
М. Бунду
️️️️
Д. Линкс
46'
33'
Желтая карточка
М. Диоманде
28'
Желтая карточка
Б. Нигрен
27'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
ГОЛ! 1:0!
Д. Линкс
Пас отдал
Ф. Брандхоф
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Нордшелланд
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
2-5-4
3
Мунксгор
20
Хауснер
11
Гренбек
6
Поульсен
29
Брандхоф
19
Кал
11
Линкс
31
Кристенсен
36
23
Торстейнссон
91
2-3-1-5
4
Хансен
15
Марксен
33
Кристенсен
2
Бидструп
10
Диоманде
21
Шельдеруп
13
Хансен
2
Вилладсен
3
Фрезе
8
Нигрен
7
Адингра
6
Поульсен
10
Уилшир
10
Уилшир
6
Поульсен
11
Линкс
7
Бунду
7
Бунду
11
Линкс
20
Хауснер
31
Биссек
31
Биссек
20
Хауснер
91
9
Мортенсен
9
Мортенсен
91
33
Кристенсен
9
Хансен
9
Хансен
33
Кристенсен
15
Марксен
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
15
Марксен
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
10
Диоманде
81
Валта
81
Валта
10
Диоманде
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
11
Оливер Антман
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
11
Оливер Антман
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Нордшелланд
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+