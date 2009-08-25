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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Лестер
Престон - Лестер: обзор матча 25 августа 2009
Престон
25.08.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
2 : 1
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Престон - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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