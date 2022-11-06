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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Славия-Мозырь
Белшина - Славия-Мозырь: обзор матча 06 ноября 2022
Белшина
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Славия-Мозырь
6'
Г. Жердев
8'
И. Чесноков (АГ)
64'
В. Потороча
80'
А. Альшаник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Славия-Мозырь
84'
Замена
В. Полоз
️️️️
А. Альшаник
Замена
Y. Volovik
️️️️
А. Александрович
82'
80'
ГОЛ! 0:4!
А. Альшаник
77'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
В. Потороча
74'
Замена
А. Петренко
️️️️
Э. Эссого
64'
ГОЛ! 0:3!
В. Потороча
Пас отдал
А. Кобет
62'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Ю. Ловец
57'
Желтая карточка
Ю. Ловец
Желтая карточка
Д. Денисенко
39'
23'
Желтая карточка
К. Дрош
23'
Желтая карточка
Э. Эссого
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Чесноков
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жердев
Пас отдал
А. Альшаник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
17
Александр Александрович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
17
Ислам Чесноков
ПВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
96
Валерий Потороча
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Белшина
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
0
Y. Volovik
ЦП
88
Matvey Lukjanov
ЦП
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Славия-Мозырь
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Денисенко
23
Соланович
30
Трояков
6
Родионов
8
Велисевич
17
Александрович
7
Колядко
22
Денисенко
17
Чесноков
30
Гузов
3-3-2-2
16
Сокол
20
Чухлей
19
Руцкий
10
Альшаник
6
Дрош
18
Жук
11
Ловец
96
Потороча
10
Жердев
9
Кобет
11
Эссого
17
Александрович
0
0
17
Александрович
96
Потороча
3
Игнатенко
3
Игнатенко
96
Потороча
11
Ловец
8
Барсуков
8
Барсуков
11
Ловец
10
Альшаник
13
Полоз
13
Полоз
10
Альшаник
11
Эссого
34
Петренко
34
Петренко
11
Эссого
Остались в запасе
Белшина
Славия-Мозырь
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
88
Matvey Lukjanov
ЦП
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
88
Matvey Lukjanov
ЦП
7
Sagir Abdulmajeed
ЦФ
Остались в запасе
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Белшина - Славия-Мозырь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
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