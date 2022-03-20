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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Олимпиакос
ПАС - Олимпиакос: обзор матча 20 марта 2022
ПАС
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ПАС - Олимпиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
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