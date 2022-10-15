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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Астана
Кайрат - Астана: обзор матча 15 октября 2022
Кайрат
15.10.2022, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
0 : 4
Завершен
Астана
10'
Т. Досмагамбетов
59'
Т. Досмагамбетов
87'
Т. Досмагамбетов (П)
90'
Т. Досмагамбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Астана
90'
ГОЛ! 0:4!
Т. Досмагамбетов
Вторая желтая
Ф. Баньяк
87'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Досмагамбетов
76'
Желтая карточка
И. Куат
59'
ГОЛ! 0:2!
Т. Досмагамбетов
44'
Желтая карточка
А. Аимбетов
Желтая карточка
А. Ульшин
35'
Желтая карточка
Ф. Баньяк
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Досмагамбетов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
28
Rustam Emirov
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
99
Педру Эужениу
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Мирас Кобеев
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
3-5-2
44
Устименко
3
Баньяк
5
Васин
5
Кургин
29
Крачковский
23
Ульшин
20
Буранчиев
28
22
Астанов
11
Шушеначев
11
Пауло
4-1-2-1-1
16
Заруцкий
23
Поляков
13
Бескоровайный
15
Бейсебеков
27
Досмагамбетов
5
Куат
10
Томасов
99
Эужениу
7
Эбонг
95
Аимбетов
Остались в запасе
Кайрат
Астана
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Мирас Кобеев
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Мирас Кобеев
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Кайрат - Астана
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
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