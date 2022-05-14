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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кайрат
Астана - Кайрат: обзор матча 14 мая 2022
Астана
14.05.2022, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
6 : 0
Завершен
Кайрат
18'
М. Томасов
35'
Р. Влут
44'
М. Томасов
48'
П. Эужениу
62'
М. Томасов
72'
П. Эужениу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Кайрат
Замена
С. Сагнаев
️️️️
Ж. Манзорро
83'
Замена
С. Басманов
️️️️
П. Эужениу
82'
Желтая карточка
К. Оганесян
77'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
С. Совет
73'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Р. Влут
73'
ГОЛ! 6:0!
П. Эужениу
72'
71'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Х. Канте
70'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Ж. Пауло
ГОЛ! 5:0!
М. Томасов
62'
60'
Желтая карточка
Ж. Жалолиддинов
60'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Д. Усенов
57'
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
49'
Желтая карточка
С. Астанов
ГОЛ! 4:0!
П. Эужениу
48'
ГОЛ! 3:0!
М. Томасов
44'
ГОЛ! 2:0!
Р. Влут
35'
33'
Желтая карточка
Я. Горальски
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
18'
Желтая карточка
Ж. Манзорро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
24
Хосе Канте
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
22
Султанбек Астанов
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Астана
52
Rakhat Maratov
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
13
Даниил Бескоровайный
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
2-2-1-5
1
Милошевич
23
Поляков
13
Оганесян
6
Дарабаев
10
Томасов
7
Эбонг
12
Совет
99
Эужениу
20
Влут
17
Манзорро
4
Кусяпов
2-4-4
44
Устименко
4
Касабулат
5
Васин
6
Горальски
29
Крачковский
47
Усенов
20
Буранчиев
11
Пауло
22
Астанов
22
Сейдахмет
24
Канте
12
Совет
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
12
Совет
17
Манзорро
66
Сагнаев
66
Сагнаев
17
Манзорро
20
Влут
95
Аимбетов
95
Аимбетов
20
Влут
99
Эужениу
13
Басманов
13
Басманов
99
Эужениу
47
Усенов
2
Ткаченко
2
Ткаченко
47
Усенов
11
Пауло
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Пауло
24
Канте
11
Шушеначев
11
Шушеначев
24
Канте
Остались в запасе
Астана
Кайрат
52
Rakhat Maratov
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
52
Rakhat Maratov
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Астана - Кайрат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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