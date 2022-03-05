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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Аксу
Атырау - Аксу: обзор матча 05 марта 2022
Атырау
05.03.2022, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Аксу
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Статистика матча Атырау - Аксу
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Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Аксу
0 : 3
29.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
4 : 1
21.10.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Аксу
2 : 0
01.10.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Мактаарал
2 : 0
23.09.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Аксу
0 : 1
15.09.2023
Окжетпес
Информация о матче
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